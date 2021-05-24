Ветеран продлил сотрудничество с "гелиополитами", сообщает официальный сайт клуба.

Суарес сообщил, где начнет следующий сезон

Хоакин поставил подпись под контрактом до лета 2022-го. В июле вингер отпразднует свое 40-летие. Следующий сезон для Хоакина станет уже 23-м на профессиональном уровне. За родной Бетис и дубль севильцев он провел 13 кампаний. Также опытный исполнитель защищал цвета Валенсии, Малаги и Фиорентины.

В сезоне 2020/21 Хоакин Санчес провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

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