Хоакин попал в топ-4 по количеству проведенных матчей в Ла Лиге – впереди только легенды Реала и Барселоны

Полузащитник Бетиса Хоакин Санчес продолжает вписывать свое имя в историю в текущем сезоне.

Матч против Мальорки стал 542-м для Хоакина Санчеса в рамках Ла Лиги, сообщает Gracenote.

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Таким образом, игрок сравнялся с экс-голкипером Реала Франсиско Буйо. Впереди бывший полузащитник Барселоны Эусебио Саркистан (543 матча), легендарный форвард Реала Рауль (550) и легенда Атлетика и Барселоны Андони Субисаррета (622).

К слову, Хоакин провел в текущем сезоне 25 матчей в составе Бетиса, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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