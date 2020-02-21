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Хоакин попал в топ-4 по количеству проведенных матчей в Ла Лиге – впереди только легенды Реала и Барселоны

23:07 18 Читати українською
Хоакин попал в топ-4 по количеству проведенных матчей в Ла Лиге – впереди только легенды Реала и Барселоны
Хоакин Санчес / Marca

Полузащитник Бетиса Хоакин Санчес продолжает вписывать свое имя в историю в текущем сезоне.

19’ Серхио Каналес
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
 
Кучо Эрнандес 16’
Анте Будимир 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Эрнандес
19’ Серхио Каналес
27’ Анте Будимир
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
70’ Такефуса Кубо

Матч против Мальорки стал 542-м для Хоакина Санчеса в рамках Ла Лиги, сообщает Gracenote.

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Таким образом, игрок сравнялся с экс-голкипером Реала Франсиско Буйо. Впереди бывший полузащитник Барселоны Эусебио Саркистан (543 матча), легендарный форвард Реала Рауль (550) и легенда Атлетика и Барселоны Андони Субисаррета (622).

К слову, Хоакин провел в текущем сезоне 25 матчей в составе Бетиса, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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Теги
Испания Бетис - Мальорка Санчес Хоакин Санчес Хоакин Бетис Бетис Андони Субисаррета Рауль Рауль
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