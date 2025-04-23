Под умелое перо на этот раз попал без сомнения один из самых талантливых и одновременно один из самых ленивых игроков во времена независимой Украины.

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Александр Рыкун запечатлелся точно в памяти украинских болельщиков, а о его умении "сачковать" на тренировках, но на поле стоя вырезать шедевральные пасы. Один из ассистов в свое время удивил Андрея Шевченко во время феерической победы над сборной Турции. Подробнее о нем и другое смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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