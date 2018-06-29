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Хльобас может подписать контракт с Десной

19:44 1 Читати українською
Хльобас может подписать контракт с Десной
Дмитрий Хлебас / фото: ФК Динамо

Нападающий Динамо Дмитрий Хлебас находится в поисках нового клуба.

Дмитрий Хлебас ведет переговоры Десной, которая вышла в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, сообщает dynamomania.com.

Динамо взяло на сборы в Австрию 28 футболистов

Контракт форварда Хлебаса с Динамо истекает 30-го июня, и, как уже сообщалось ранее, продлен не будет.

Также СМИ сообщали, что футболист может вернуться в минское Динамо, за которое выступал на правах аренды.

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