"Не думаю, что в Динамо вообще заиграл бы. Нужно чтобы люди тебя конкретно готовили к этому, чтобы давали время, какие-то шансы, наигрывали, учили, говорили, чего они от тебя хотят. Это всегда работа – работа с игроком.

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Мне предлагали остаться еще на год. Были нападающие – Беседин, который забивал, который устраивал Хацкевича. Зачем ему что-то менять? Зачем ему меня ставить?

Считаю, что был не готов играть в Динамо в тот момент. На этом уровне не подходил под те задачи. Это я так думаю, что был не готов. Может, если бы меня начали наигрывать... Неуверенность какая-то, конечно, всегда есть. Наверное, тренер ее чувствует.

Общались ли с Хацкевичем по этому поводу? С Хацкевичем вообще не общались. Он не очень много общается с футболистами. Да и о чем говорить?" – сказал Хлёбас в интревью SportarenaTV.

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