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Хлебас стал лучшим игроком 2-го тура УПЛ

12:45 36 Читати українською
Хлебас стал лучшим игроком 2-го тура УПЛ
Дмитрий Хлебас в матче против Мариуполя / фото: УПЛ

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 2-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал новичок Десны Дмитрий Хлебас.

Нападающий Десны Дмитрий Хлебас стал лучшим игроком по итогам второго тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

Хлебас уверенно опередил своих конкурентов, получив четыре голоса от респондентов.

К слову, Дмитрий сделал дубль и отдал две голевые передачи за Десну в матче против Мариуполя и помог своей команде одержать уверенную победу.

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Также среди претендентов были форвард Динамо Назарий Русин, нападающий Десны Александр Филиппов, полузащитники Динамо Сергей Сидорчук и Беньямин Вербич, а также полузащитник Шахтера Тайсон.

В состав экспертного совета, который выбрал лучшего игрока тура, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Украина2 тур

Мариуполь - Десна: Воскресенье 29 июля 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 4
Десна
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Дмитрий Хлебас Дмитрий Хлебас Десна Десна УПЛ Мариуполь - Десна
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