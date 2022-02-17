Форвард Дмитрий Хлебас теперь попробует свои силы в армянском первенстве.

27-летний украинец официально стал игроком Урарту, сообщает журналист Олег Ящук. Дмитрий поставил свою подпись под контрактом на полтора года.

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Хлебас перебрался в Армению на правах свободного агента после 6 месяцев в казахском Ордабасы, где наиграл 8 поединков. Урарту, который идет 6 в турнирной таблице чемпионата, предложил форварду выгодные финансовые условия. Уровень заработной платы в клубе выше, чем у большинства представителей УПЛ.

Напомним, Дмитрий является воспитанником Динамо, но за первую команду провел всего 2 матча. В Украине успел поиграть еще в Говерле, Ворскле, Десне и Колосе.

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