Украинец подписал контракт с Урарту, информирует пресс-служба армянского клуба.

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Ранее журналист Олег Ящук раскрыл условия соглашения. Оно рассчитано на полтора года, а Хлебас получил неплохую зарплату, которую не могут предложить большинство клубов УПЛ. Урарту – середняк чемпионата Армении, расположившись на шестой строчке из десяти.

Напомним, 27-летний Хлебас является воспитанником Динамо, но за первую команду провел всего 2 матча. Успел поиграть еще в Говерле, Ворскле, Десне, Колосе, минском Динамо и казахском Ордабасы.

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