Хлебас: Я сам решил уйти из Динамо

Нападающий Десны Дмитрий Хлёбас рассказал о прекращении сотрудничества с киевским Динамо.

"Рассматривал варианты из-за рубежа, но каких-то конкретных предложений у меня не было. Я выбрал Десну и не жалею об этом. Мне комфортно в Чернигове. Коллектив у нас хороший, а это очень важно, когда команда хочет побеждать.

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Это была моя инициатива уйти из Динамо, поскольку я видел, что наставник во мне не заинтересован", – цитирует Хлебаса Zbirna.com.

В Десну Хльобас перешел 11 июля. На его счету 2 гола и ассист в матче прошлого тура УПЛ против Мариуполя.