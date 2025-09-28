– Эпопея с твоим трансфером получилась затяжной и в итоге ты выбрал остаться в Польше. Можешь пролить свет на это?

– Я не хотел, чтобы поиск клуба занимал так много времени, ведь я был без предсезонки. Так как я не работаю с агентами, то мы с отцом получили множество запросов от агентов, которые штурмовали мой What'sApp, Instagram.

– Лично я не ожидал, что ты останешься в Экстраклясе, выбрав менее силовой чемпионат.

– Сейчас, когда я уже несколько месяцев в команде, я очень счастлив, что выбрал именно Гурник. Мне есть что доказывать в Польше, получив возможность сделать левел-ап после двух замечательных лет с Лехией.

– Как проходит интеграция в новую команду?

– Я выбирал Гурник, потому что команда исповедует тот стиль футбола, который отличает ее на фоне большинства команд Экстраклясы. Тебя не ставят в рамки, заточенные единой структуре. Наш тренер хочет, чтобы футболисты не боялись креативно себя показать благодаря командной дисциплине, создавая возможности непосредственно по ходу игры.

– Правда, что в Гурник тебя приглашал сам Лукаш Подольский?

– Да и было. Меня очень подкупило, что культовый футболист своего поколения знает меня и для меня честь поиграть с таким мастером в одной команде. Его футбольные связи помогают привлекать Гурнику классных футболистов.

– Какое первое впечатление произвел на тебя Полди на тренировках?

– Лукаш – харизматичный чувак. Его рабочая этика и отношение к футболу производят сильное впечатление. Смотришь за ним в тренировках и отмечаешь себе какие-то детали.

– Например?

– Полди классно использует задачу про 9 точек вне квадрата, где нужно соединить его тремя линиями. Она так же эффективна и в футболе. Видение поля и сумасшедший удар, который все еще при нем. Недавно на предматчевой разминке он настолько сильно зашарил мяч в ворота, что сетку порвал и пришлось ее зашивать.

– Твои ожидания и реальность совпали при выборе нового клуба?

– Отвечу откровенно. Туда, куда я хотел, меня не очень хотели. Значит, я где-то еще не наиграл на то, чтобы быть первым номером в шорт-листах, – сказал Хлань в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Максим Хлань перебрался в Гурник летом на правах свободного агента. Предыдущие два сезона игрок провел в польской Лехии.

