Украинский полузащитник Гурника Максим Хлань поделился впечатлениями от своего гола в ворота Легии-2 в поединке Кубка Польши.

"Дебютный гол не заставил себя долго ждать, поэтому я счастлив и продолжаю работать, чтобы таких мячей было еще больше.

Хлань официально нашел новый клуб в Европе – будет играть с легендарным чемпионом мира

Сразу ли я заметил, что мяч пересек линию после удара? Нет, мне не было видно. Но ребята, которые стояли ближе к воротам, сразу сказали, что это был гол.

По адаптации, то она проходит незаметно, ведь я уже второй год в Польше", – заверил Хлань в комментарии Legioners.ua.

Напомним, что Максим Хлань присоединился к Гурнику Забже в августе 2025 года. Это был лишь третий матч, в котором вингер вышел на поле, и первый – в стартовом составе.

