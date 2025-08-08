Ранее сообщалось, что краковские Висла и Вечиста развязали борьбу за Максима Хланя. Впрочем, только один клуб и дальше готов подписать украинца, сообщает Goal.pl.

Украинский вингер спровоцировал борьбу соседей в европейском чемпионате – нападающий уже получил предложение

Висла решила отказаться от попыток подписать Хланя. Отмечается, что клуб из Кракова не готов платить шестизначную зарплату или гонорар футболисту за подписание контракта. А вот Вечиста якобы готова утолить финансовые аппетиты Максима и является ближайшим клубом к подписанию украинца.

Напомним, Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года и покинул команду этим летом. Всего за гданьскую команду он сыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

