Кубок Польши, 1/32 финала

Лехия-2 – Гурник Забже – 0:3

Голы: Хлань, 14, Захович, 45+2, Лукошек, 55

Гурник Забже без проблем справился со второй командой Лехии, забив три гола. Открыл счет Максим Хлань, для которого гол стал дебютным за новый клуб. Вингер получил мяч перед штрафной площадкой, остановил его, а затем мощно пробил, попав точно в цель. Соперники совершенно не прикрывали игрока. Украинец присоединился и ко второму забитому мячу, сделав передачу на Заховича. Максим просто перебросил мяч через соперников, а партнеру нужно было лишь не промахнуться. После перерыва точку в игре поставил Лукошек.

Стоит заметить, что Максим Хлань присоединился к Гурнику Забже в августе 2025 года. Это лишь третий матч, в котором вингер вышел на поле, и первый в старте.

