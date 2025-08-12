Украинский вингер Максим Хлань, похоже, близок к тому, чтобы найти новую команду.

Максим Хлань, который ранее находился в поле зрения Вечисты Краков и Вислы Краков, теперь тренируется с польским Гурником Забже, сообщает Kamil Bętkowski.

Стоит отметить, что оба краковские клубы выступают в Первой лиге Польши, а вот Гурник – в Экстраклясе.

Интересно, что Максим Хлань уже подписан на страницу Гурника в Instagram. Среди подписок также заметили Лукаша Подольски, который сейчас выступает за Гурник. Немец польского происхождения добывал со сборной Германии титул чемпиона мира.

Летом 2025 года контракт Максима Хланя с Лехией Гданьск завершился. Сейчас вингер выбирает для себя новую команду.

Напомним, Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года и покинул команду этим летом. Всего за гданьскую команду он сыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

