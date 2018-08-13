Хюттер о поражении от Баварии: Мой дебют вышел неприятным

Главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер поделился впечатлениями от поражения от Баварии в матче за Суперкубок Германии 2018.

"Мой дебют вышел неприятным. Необходимо поздравить Баварию с заслуженной победой. Они превосходили нас практически во всем.

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Однако, в игре было несколько отрезков, особенно в начале, когда я думал, что мы неплохо располагаемся без мяча и в атаке нам удавалось уколоть соперника. После первого гола наш пыл исчез, счет 0:2 стал поворотным пунктом", – цитирует Хюттера официальный сайт Баварии.

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