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Хюттер о поражении от Баварии: Мой дебют вышел неприятным

10:29 16 Читати українською
Хюттер о поражении от Баварии: Мой дебют вышел неприятным
Адольф Хютер / Фото: соцсети

Главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер поделился впечатлениями от поражения от Баварии в матче за Суперкубок Германии 2018.

"Мой дебют вышел неприятным. Необходимо поздравить Баварию с заслуженной победой. Они превосходили нас практически во всем.

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Однако, в игре было несколько отрезков, особенно в начале, когда я думал, что мы неплохо располагаемся без мяча и в атаке нам удавалось уколоть соперника. После первого гола наш пыл исчез, счет 0:2 стал поворотным пунктом", – цитирует Хюттера официальный сайт Баварии.

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Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
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Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Адольф Хюттер Адольф Хюттер Айнтрахт Франкфурт - Бавария
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