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Хюсай подал запрос о трансфере из Наполи – на его место сватают Миколенко

19:39 - Читати українською
Хюсай подал запрос о трансфере из Наполи – на его место сватают Миколенко
Эльсейд Хюсай / LaPresse

Защитник итальянского Наполи Эльсейд Хюсай собирается покинуть Сан-Паоло в ближайшее трансферное окно.

26-летний албанец намерен сменить клубную прописку летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Хюсай разочарован своей ролью в Наполи. Защитник хочет иметь больше игровой практики и надеется получить ее в новом клубе. У Хюсая естьеще год по контракту с "партенопейцами". Среди претендентов на него ранее фигурировала испанская Валенсия.

Менеджмент Наполи запланировал приобрести еще одного левого защитника, если команду покинет албанец либо его конкурент Фаузи Гулам. Среди кандидатур на переход в лагерь неаполитанцев называют и флангового исполнителя киевского Динамо Виталия Миколенко.

К слову, в нынешнем сезоне Эльсейд Хюсай провел 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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Теги
Италия Трансферы Виталий Виталий Миколенко Трансферы Чемпионата Италии Эльсейд Эльсейд Хюсай Наполи Наполи
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