Хюсай находится в шаге от перехода в Валенсию

Албанский защитник в ближайшее время может покинуть Наполи.
Испанская Валенсия согласовала условия контракта с защитником итальянского Наполи Эльсейдом Хюсаем, сообщает Gianlucadimarzio.com.
В его лице испанцы видят замену для защитника Кристиано Пиччини, который из-за травмы выбыл из строя на пять месяцев.
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"Летучим мышам" осталось только договориться с "партенопейцами". Ожидается, что они возьмут игрока в аренду с правом выкупа, которое будет активировано после определенного количества сыгранных матчей в футболке Валенсии.
В прошлом сезоне Хюсай провел за Наполи 35 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
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