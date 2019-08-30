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Хюсай находится в шаге от перехода в Валенсию

10:34 11 Читати українською
Хюсай находится в шаге от перехода в Валенсию
Эльсейд Хюсай / Football Italia

Албанский защитник в ближайшее время может покинуть Наполи.

Испанская Валенсия согласовала условия контракта с защитником итальянского Наполи Эльсейдом Хюсаем, сообщает Gianlucadimarzio.com.

В его лице испанцы видят замену для защитника Кристиано Пиччини, который из-за травмы выбыл из строя на пять месяцев.

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"Летучим мышам" осталось только договориться с "партенопейцами". Ожидается, что они возьмут игрока в аренду с правом выкупа, которое будет активировано после определенного количества сыгранных матчей в футболке Валенсии.

В прошлом сезоне Хюсай провел за Наполи 35 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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