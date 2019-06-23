Хюсай близок к переходу в Атлетико

Защитник итальянского Наполи Эльсейд Хюсай вскоре должен оформить трансфер в мадридский Атлетико.

"Матрасники" договорились с вице-чемпионом Италии о переходе албанца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Трансфер Хюсая обойдется Атлетико в 20 млн евро. Ранее Наполи требовал за правого защитника 25 млн евро, но согласился отпустить его дешевле. На Ванда Метрополитано 25-летний защитник должен стать заменой Хуанфрану.

В сезоне 2018/19 Эльсейд Хюсай провел 35 матчей во всех турнирах. Ранее он выступал за Эмполи, а на родине занимался в академии Шкодры.

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