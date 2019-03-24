Хююпия назвал важнейшего игрока Ливерпуля

Легендарный защитник Ливерпуля Сами Хююпия прокомментировал шансы Ливерпуля на победу в АПЛ и назвал важнейшего игрока мерсисайдцев.

"Будет фантастическая концовка сезона. Не думаю, что Сити будет терять много очков, нам тоже нельзя этого делать, поэтому думаю, что борьба будет продолжаться до последнего тура.

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Будет здорово бороться до самого конца и я надеюсь, что в этом году Ливерпуль точно возьмет титул.

Летом пришел Алиссон и еще несколько хороших исполнителей в полузащиту, но важнейшим игроком в команде является Вирджил ван Дейк", – сказал Хююпия Sky Sports.