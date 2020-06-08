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Хёведес официально покинул Локомотив – известны причины побега немца из России

21:48 7 Читати українською
Хёведес официально покинул Локомотив – известны причины побега немца из России
Бенедикт Хёведес / Фото ФК Локомотив

Московский Локомотив объявил о потере своей главной звезды.

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес разорвал контракт с Локомотивом, сообщает официальный сайт московского клуба.

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В заявлении клуба говорится, что игрок решил остаться в Германии по семейным обстоятельствам. По информации СМИ, Бенедикт был обеспокоен высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в России, поэтому не захотел продолжать сотрудничество с Локо.

В составе московского клуба Хёведес провел 50 матчей, забил четыре гола, стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Напомним, недавно со скандалом Локомотив покинул экс-тренер Динамо Юрий Семин.

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