Хёведес объявил о завершении карьеры – он становился чемпионом мира в составе сборной Германии

Бенедикт Хёведес прекращает свою игровую карьеру в 32-летнем возрасте.

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"Я заметил, сколько радости мне приносит время, которое я провожу с сыном. Внезапно футбол перестал иметь значение для меня", – объяснил свое решение Бенедикт для издания Spiegel.

Почти всю свою карьеру защитник провел в Шальке, последней командой немца был российский Локомотив. Хёведес становился чемпионом мира со сборной Германии в 2014 году.

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