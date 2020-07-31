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Хёведес объявил о завершении карьеры – он становился чемпионом мира в составе сборной Германии

16:41 - Читати українською
Хёведес объявил о завершении карьеры – он становился чемпионом мира в составе сборной Германии
Бенедикт Хёведес / Фото FIFA

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес решил повесить бутсы на гвоздь.

Бенедикт Хёведес прекращает свою игровую карьеру в 32-летнем возрасте.

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"Я заметил, сколько радости мне приносит время, которое я провожу с сыном. Внезапно футбол перестал иметь значение для меня", – объяснил свое решение Бенедикт для издания Spiegel.

Почти всю свою карьеру защитник провел в Шальке, последней командой немца был российский Локомотив. Хёведес становился чемпионом мира со сборной Германии в 2014 году.

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