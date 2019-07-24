Хёнесс покинет пост президента Баварии – он возглавлял клуб на протяжении 30 лет

Президент Баварии Ули Хёнесс принял решение не баллотироваться на очередной срок.

Хёнесс решил не участвовать в предстоящих выборах, которые состоятся осенью, утверждает Bild.

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Также, по информации издания, Ули планирует отказаться от должности председателя наблюдательного совета, на которую он был избран только в прошлом году.

Отмечается, что своим преемником 67-летний немец видит бывшего генерального директора Adidas Герберта Хайнера.

К слову, Хёнесс стал менеджером Баварии в 1979 году, когда ему исполнилось всего 27. За 30 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.

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