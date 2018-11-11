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Хёнесс однозначно ответил относительно будущего Ковача в Баварии после поражения от Боруссии Д

18:19 108 Читати українською
Хёнесс однозначно ответил относительно будущего Ковача в Баварии после поражения от Боруссии Д
Нико Ковач / Фото ФК Бавария

Президент Баварии Ули Хёнесс полностью доверяет главному тренеру Нико Ковачу, несмотря на неутешительные результаты команды.

"Об отставке Ковача не может быть и речи. Наша команда находится в очень хорошем состоянии.

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Команда играет не за тренера, а за Баварию и делает это хорошо", – цитирует Хёнесса издание SkySport.de.

Напомним, в 11-м туре Бундеслиги Бавария в напряженном поединке уступила главному конкуренту дортмундской Боруссии (2:3).

После 11-ти туров мюнхенцы находятся на 4-й строчке турнирной таблицы и отстают от лидера на 7 очков.

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Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Теги
Германия Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ули Хёнесс Нико Ковач Нико Ковач Боруссия Дортмунд - Бавария
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