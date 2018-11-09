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Хёнесс извинился за свои слова об экс-игроке Баварии Бернате

8 ноября 22:23 61 Читати українською
Хёнесс извинился за свои слова об экс-игроке Баварии Бернате
Ули Хёнесс / фото: ФК Бавария

Президент Баварии Ули Хёнесс рассказал, что сожалеет о своих недавних словах критики в адрес экс-игрока мюнхенцев Хуана Берната.

Напомним, недавно Хёнесс раскритиковал защитника ПСЖ Хуана Берната, который ранее защищал цвета мюнхенцев.

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Как заявил тогда Хёнесс, Бавария едва не вылетела из Лиги чемпионов из-за Берната, который демонстрировал слабый футбол.

"Я хотел бы снова провести ту пресс-конференцию, чтобы избежать всего этого. Любое слово, сказанное мной, обернется против меня. Я очень жалею, что оскорбил Берната. Критика в СМИ после этого заявления была абсолютно обоснована", – цитирует президента Баварии L'Equipe.

Теги
Хуан Бернат Хуан Бернат Бавария Бавария Германия Ули Хёнесс
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