В чемпионате Италии продолжается третий тур Серии А. Результаты и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 3-й тур

Кальяри – Парма – 2:0

Гол: Мина, 33, Феличи, 77

Фиорентина – Наполи – 1:3

Голы: Раньери, 79 – де Брюйне, 6, Хёйлунд, 14, Беукема, 51

Ультрас Милана бойкотируют матчи – тишина на Сан-Сиро и игнорирование выезда к Ювентусу

Парма в первом тайме не уступала Кальяри по остроте. Впрочем, хозяевам удалось открыть счет, хотя гости заслуживали гола не меньше. Оборона Пармы засуетилась, а Йерри Мина быстро сориентировался и переправил мяч в ворота. Во втором тайме игра была равной, но Кальяри снова нашел момент для гола. Быструю атаку классно завершил Феличи.

Наполи еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество в два мяча. Первый гол записал в свой актив Кевин де Брюйне, реализовав пенальти на шестой минуте. Бельгиец второй раз забивает в трех матчах за свою команду. Небольшой промежуток времени понадоблся, чтобы Хёйлунд оформил второй гол в ворота Фиорентины. Спинаццола вырезал передачу на Расмуса, а нападающий легко переиграл голкипера. Третий гол влетел в ворота "фиалок" уже после перерыва. Ангисса подал угловой, а Беукема точно замкнул. Фиорентина сумела отыграть один гол, воспользовавшись стандартом.

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрами забили друг другу, турки сделали феерию