Функционер получил орден "За заслуги" из рук федерального президента, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Звезда АПЛ намерен сделать каминг-аут, – СМИ

"Мы чтим бывшего футболиста национальной сборной, чемпиона Германии со Штутгартом, который нарушил табу, сделав каминг-аут, и много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах", – отметил Штайнмайер.

Напомним, что Томас Хитцльшпергер стал открытым геем после завершения профессиональной карьеры в 2014 году. Он выступал за Астон Виллу, Честерфилд, Штутгарт, Лацио, Вест Хэм, Вольфсбург и Эвертон.

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