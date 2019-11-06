Хитцфельд прокомментировал возможное назначение Венгера в Баварию

Легендарный тренер Оттмар Хитцфельд, который работал с Баварией на рубеже веков, прокомментировал информацию о возможном начале сотрудничества мюнхенского клуба с Арсеном Венгером.

"Арсен Венгер в Арсенале доказал, что способен кое-что выстроить в футболе. Он умеет построить команду. Учитывая его личные качества и видение футбола, это точно не пойдет в ущерб футболу.

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Я с огромным уважением отношусь к Арсену. Это объективный и порядочный человек. На мой взгляд, это будет хорошее решение для всех. Здесь важен не его возраст, а желание и настроение", – цитирует Хитцфельда L'Equipe.

Напомним, после отставки Нико Ковача Бавария находится в поиске нового главного тренера. Главным перетендентом на вакантную должность немецкая пресса называет экс-наставника Арсенала.

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