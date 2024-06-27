Лучший матч

Практически каждая группа подарила нам топовые поединки и крутое зрелище (ладно, почти каждая – за исключением группы "С" с англичанами во главе). Много голов, бурные эмоции, драматические развязки – все это было.

Грузія – відкриття Євро-2024, а її тренер запалював у Баварії, асистував Анчелотті і переманив чемпіона світу з Динамо

Но даже на этом фоне отдельного внимания заслуживает битва Нидерландов и Австрии, которые выдали голевую аритмию в третьем туре, а победа ребят Ральфа Рангника 3:2 обеспечила им первое место в группе.

В качестве альтернативы можно также отметить два матча с участием Хорватии: 2:2 с Албанией и 1:1 с Италией. "Клетчатые" дважды упускали победы в компенсированное время. Особенно больно было с итальянцами.

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Лучший гол

С голами, кстати, похожая история. Выбирать есть из чего – забивали команды на любой вкус. А тренд на голы в результате дальних ударов только увеличил соперничество в этой номинации. И все же вне конкуренции – роскошный удар 19-летнего турка Арды Гюлера в матче с Грузией. Если забивать в ворота Гиорги Мамардашвили, то только так.

Лучший автогол

Футболисты настолько часто забивали в собственные ворота, что пришлось создавать отдельную номинацию. На прошлом турнире было зафиксировано 11 автоголов, но Евро-2024 задает неплохой темп. По итогам группового этапа имеем семь самострелов. Наиболее безумный из них забил Самет Акайдин в противостоянии с Португалией. Когда пообещал, что забьешь на Евро. Правда, есть один нюанс.

Лучший ассист

Рейтинг лучших передач обычно формируется из красивых навесов, кроссов, разрезных пасов и ярких индивидуальных действий. Все это также было на групповом этапе, но мы сделаем исключение. Криштиану Роналду страдает на протяжении всей карьеры от клейма эгоиста и самолюба. Но в матче с Турцией, когда Криштиану имел прекрасную возможность установить уникальный рекорд и забить на шестом чемпионате Европы, он выкатил Бруну Фернандешу на пустые ворота. Респект!

Главный неудачник

В первых двух турах Чехия пропустила трижды. И к каждому из трех мячей оказался причастен защитник Робин Гранач, который впервые сыграл за свою сборную в официальных матчах. В поединке с Португалией он отметился автоголом, а затем упал в самый неудачный момент, в результате чего португальцы забили на 90+2 минуте и победили. А уже через несколько дней Гранач привез пенальти в собственные ворота, чем воспользовались грузины – 1:1.

Svi smo mi Robin Hranač!



Trči, skače, trudi se... Džaba. Najveći tragičar Evropskog prvenstva za sada je mladi Čeh. Pored autogola i skrivljenog penala, kriv je i za 2. gol Portugala protiv Češke.



Česi su do sada primili samo 3 gola, tako da... Da, dobro ste zaključili...… pic.twitter.com/Vh4ZK9BHhY — MaxBet (@MaxBetSrbija) June 22, 2024

Главное разочарование

Лука Модрич достиг в футболе практически всего – некоторые даже не решаются мечтать о таких вершинах. Хорватской иконе вскоре 39 лет, но он нацелен на победы, как в лучшие времена. Одна из них была очень близко – до выигрыша у итальянцев и выхода в плей-офф оставались секунды. Когда Хорватия пропустила, на Луку было больно смотреть.

Если же говорить о разочаровании именно от определенного события, то здесь среди лидеров сборная Англии. Играть в настолько беззубый, сонный и инертный футбол с таким мощным поколением – настоящее футбольное преступление. Поражение сборной Украины от Румынии со счетом 0:3 – также среди лидеров антирейтинга. Боль от него не будет утихать еще очень долго.

Главный курьез

Домашний чемпионат Европы, матч-открытие, ты счастливый заходишь на стадион и занимаешь место за воротами. Вот-вот начнется поединок между Германией и Шотландией. Что может пойти не так? Один удар – и все разрушено.

Немецкая пресса рассказала о 42-летнем фанате Кае Флатманне, который принял на себя удар Никласа Фюлькруга во время предматчевой разминки. Как следствие, сломанная рука и поездка в больницу вместо шоу на стадионе. Однако уже ко второму туру Кай оправился, посетил матч любимой сборной с особой повязкой на руке и получил подарок от Фюлькруга.

Главное открытие

Никто не сомневался в том, что Вирц и Мусиала будут зажигать в составе Германии, Беллингем и Кейн будут тянуть Англию, а Доку и де Брюйне будут вести за собой партнеров в составе Бельгии. И Евро-2024 подарило нам нескольких неочевидных героев. Первый из них – кипер Гиорги Мамардашвили, который стал олицетворением Грузии – команды, которая играла сердцем.

Giorgi Mamardashvili leads the Euros with 20 saves. Seven more than the next keeper.



He’s been immense for Georgia pic.twitter.com/7VCDwTJ025 — B/R Football (@brfootball) June 26, 2024

Топовое выступление Австрии на групповом этапе стало возможным благодаря слаженной командной работе. Но даже при таких обстоятельствах среди австрийцев выделялся Кристоф Баумгартнер, который записал в актив гол + пас и активно разгонял атаки. Стоит отметить и швейцарца Мишеля Эбишера, итальянца Риккардо Калафьори, немца Максимилана Миттельштадта и дуэт фланговых защитников из Словении: Жана Карничника и Эрика Янжу.

Baumgartner went straight to Ralf Rangnick after giving Austria the lead ️ pic.twitter.com/7DVPadFDMP — LiveScore (@livescore) June 21, 2024

Если же говорить о командах, которые стали сенсацией, то прежде всего это Грузия (на дебютном Евро вышла из группы и заставила восхищаться собой всю Европу), Австрия (выиграла группу смерти) и Румыния (тоже финишировала первой в квартете с Украиной и Бельгией).

Лучшее празднование

И еще раз о Грузии. В каждом из трех матчей группового этапа отмечался Жорж Микаутадзе, который к раунду плей-офф подходит в статусе лучшего бомбардира турнира. И трижды мы наслаждались его празднованием, что стало фишкой этого Евро. Грузин – лишь четвертый футболист в истории, который забивал в своих первых трех поединках на Евро.

Georges Mikautadze, current leading scorer of Euro 2024 with three goals — one per game.



Mikautadze also counts one assist for Georgia in the competition and he’s set to decide his future club soon. pic.twitter.com/UtqqKC4SRb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

Лучший образ

Согласитесь, Мемфис Депай всегда был стильным. Поэтому его повязка на Евро-2024 – лишь очередное гармоничное дополнение модного образа.

El flow de Memphis Depay en la Euro, al mejor estilo de jugador de NBA. pic.twitter.com/2dh2rAIppj — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 16, 2024

Будущий защитник сборной Румынии Андрей Рацуи появился на свет 20 июня 1998-го. А через шесть дней национальная сборная Румынии подготовила на матч чемпионата мира с Тунисом один из самых ярких визуальных перформансов в истории футбола. К сожалению, синяя голова Рацуи с 2024-го нам будет ассоциироваться прежде всего с разгромом сборной Украины 0:3.

Если первые два имиджа осмысленные и спланированные, то третий – следствие травмы. С другой стороны, эта маска для Килиана Мбаппе стала фартовой. В ней он наконец забил дебютный гол на чемпионатах Европы (в результате своего 23-го удара по воротам).

Mbappe is going full-on Ninja Turtle for Poland to get France into the Round of 16!



Cowabunga! pic.twitter.com/AJbfrpU0Mk — TG Casino (@TGCasino_) June 25, 2024

Лучшее фото

Главный бомбардир Бундестим Никлас Фюлькруг – простой парень, который еще два года назад играл во втором дивизионе, а в главной команде страны дебютировал в 29. Никлас познакомился с женой еще в начальной школе, а 2019-го у пары родилась девочка Эмилия.

С тех пор у нее с отцом зародилась милая традиция – вместе праздновать победы на поле. Домашний Евро-2024 не стал исключением. Папа дважды забил на групповом этапе, а потом разделил радость с дочкой.

Евро-2024: известны все пары 1/8 финала – сформирована сетка плей-офф