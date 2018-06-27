Хин Мин Сон: Не знаю, сможем ли мы выбить Германию

Нападающий сборной Южной Кореи Хин Мин Сон поделился ожиданиями от матча против Германии.

"Германия – самая сильная команда, они занимают первое место в рейтинге ФИФА и являются действующими чемпионами мира. Я жил в Германии и играл в бундеслиге. Встретиться с немцами на чемпионате мира – важное событие для меня и большая честь. Но результат важнее. Надо сыграть хорошо и добиться результата.

Мы проиграли два матча, у нас много травмированных игроков. Они важны для нас не только со стратегической точки зрения, но и психологической. Они мотивируют нас, играют на ключевых позициях. Мы должны будем сыграть аккуратно завтра, чтобы тоже не получить травмы. Моральный настрой у нас хороший, мы готовимся к игре.

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Не знаю, сможем ли мы выбить Германию. Мы будем делать все, чтобы выйти из группы. Но они чемпионы мира. Многие не могли себе представить, что Мексика сможет победить. Мы тоже хорошо подготовились. Примем результат, каким бы он ни был", – цитирует Сон Хин Мина издание Sport24.