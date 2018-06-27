toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Хин Мин Сон: Не знаю, сможем ли мы выбить Германию

06:30 9 Читати українською
Хин Мин Сон: Не знаю, сможем ли мы выбить Германию
Хин Мин Сон / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Южной Кореи Хин Мин Сон поделился ожиданиями от матча против Германии.

"Германия – самая сильная команда, они занимают первое место в рейтинге ФИФА и являются действующими чемпионами мира. Я жил в Германии и играл в бундеслиге. Встретиться с немцами на чемпионате мира – важное событие для меня и большая честь. Но результат важнее. Надо сыграть хорошо и добиться результата.

Мы проиграли два матча, у нас много травмированных игроков. Они важны для нас не только со стратегической точки зрения, но и психологической. Они мотивируют нас, играют на ключевых позициях. Мы должны будем сыграть аккуратно завтра, чтобы тоже не получить травмы. Моральный настрой у нас хороший, мы готовимся к игре.

Наставник Южной Кореи: Германия сильнее, но мяч круглый

Не знаю, сможем ли мы выбить Германию. Мы будем делать все, чтобы выйти из группы. Но они чемпионы мира. Многие не могли себе представить, что Мексика сможет победить. Мы тоже хорошо подготовились. Примем результат, каким бы он ни был", – цитирует Сон Хин Мина издание Sport24.

ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
до матча
15
час
:
19
мин
Германия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Южная Корея Южная Корея Южная Корея - Германия Хын-Мин Сон Хын-Мин Сон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сидорчук подписал новый контракт с Динамо
    Україна — 26 июнь214 Сидорчук подписал новый контракт с Динамо
15
час
:
19
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук