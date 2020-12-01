Хименес впервые заговорил после перелома черепа – форвард Вулверхэмптона не намерен сдаваться
10:07 - Читати українською
Мексиканский нападающий Рауль Хименес уже мечтает о возвращении на поле.
завершено
Педру Нету 27’
Даниэль Поденсе 42’
27’ Педру Нету
42’ Даниэль Поденсе
"Спасибо за ваши слова поддержки. Буду под наблюдением и надеюсь скоро вернуться на поле", – написал Хименес в Twitter.
Хименес получил перелом черепа в ужасном столкновении с Давидом Луисом
Напомним, в поединке 10-го тура АПЛ Арсенал – Вулверхептон (1:2) мексиканиць жестко столкнулся головами с Давидом Луисом, Рауля госпитализировали сразу с футбольного поля, позже у него диагностировали перелом черепа. Хименесу провели операцию, которая завершилась успешно.
В нынешнем сезоне АПЛ мексиканец провел 10 матчей, в которых отметился 4-мя голами.
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