Мексиканский нападающий Рауль Хименес уже мечтает о возвращении на поле.

"Спасибо за ваши слова поддержки. Буду под наблюдением и надеюсь скоро вернуться на поле", – написал Хименес в Twitter.

Хименес получил перелом черепа в ужасном столкновении с Давидом Луисом

Напомним, в поединке 10-го тура АПЛ Арсенал – Вулверхептон (1:2) мексиканиць жестко столкнулся головами с Давидом Луисом, Рауля госпитализировали сразу с футбольного поля, позже у него диагностировали перелом черепа. Хименесу провели операцию, которая завершилась успешно.

В нынешнем сезоне АПЛ мексиканец провел 10 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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