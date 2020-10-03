Вулверхэмптону удалось оставить в команде свою главную звезду.

Рауль Хименес оставил свою подпись на новом соглашении о сотрудничестве с Вулверхэмптоном, которое рассчитано до лета 2024 года, в сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, в услугах 29-летнего мексиканца были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал.

Напомним, Рауль присоединился к лагерю "волков" в 2018-м, перейдя с Бенфики. В прошлом сезоне АПЛ Хименес провел 38 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 6-ю ассистами.

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