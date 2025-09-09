"ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и сборной Европы. Победитель не имеет значения. Миру нужно положить конец российско-украинскому конфликту!

Вот почему футбол может быть огромной помощью – во время и после турнира все должны сложить оружие... Это как во время Первой мировой войны, когда войска союзников и Германии играли вместе в футбол на Рождество", – сказал голландец в интервью российскому СМИ.

К слову, Хиддинк начал тренерскую карьеру еще в 1982 году и успел поработать с рядом известных клубов, среди которых ПСВ, Фенербахче, Валенсия, Реал, Бетис, Челси и Анжи. На международной арене он возглавлял национальные сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции, а также олимпийскую команду Китая.

