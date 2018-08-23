Хиддинк может возглавить сборную Колумбии

Известный голландский специалист Гус Хиддинк может заменить Хосе Пекермана на посту главного тренера сборной Колумбии.

Сборная Колумбии может получить нового наставника. По информации Sport.es, на должность претендует Гус Хиддинк. Известный голландский специалист может заменить на посту Хосе Пекермана, которого активно сватают в сборную Аргентины после отставки Хорхе Сампаоли.

Футболісти vs податківці: офшорне мереживо та інші причини фіаско володарів Золотих м'ячів і компанії

Хиддинк в течение своей тренерской карьеры успел дойти до полуфинала ЧМ-1998 со сборной Нидерландов и ЧМ-2002 со сборной Южной Кореи, а также полуфинала Евро-2008 со сборной России.

На чемпионате мира-2018 сборная Колумбии дошла до 1/8 финала, где в серии пенальти уступила Англии.

Стоунз: Колумбия – самая грязная команда, против которой я когда-либо играл