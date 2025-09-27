Чемпионат Испании 2025/26, 7-й тур

Хетафе – Леванте – 1:1

Голы: Иглесиас, 57 – Ромеро, 26

Владельцы Ливерпуля сделали последний шаг к приобретению мадридского клуба, Реал одобряет

Перед отчетным матчем команды подходили в разном статусе: Хетафе необычно для себя находился в зоне еврокубков, тогда как Леванте был над зоной вылета. Матчи Хетафе при Хосе Бордаласе проходят по похожему сценарию: много борьбы, толкотни и желтых карточек. Все это было и в сегодняшнем матче. Красноречивая статистика первого тайма: арбитр показал 4 желтые карточки, а команды совершили 16 фолов – много даже для матчей с участием Хетафе. Впрочем, в этой борьбе нашлось место и для гола: на 26-й минуте Иван Ромеро получил передачу от Роджера Бруге и спокойно расстрелял ворота Хетафе.

Во втором тайме команды попытались больше поиграть в настоящий футбол – и это дало результат: моментов стало больше, а игра, пожалуй, больше понравилась бы нейтральному болельщику. В этой игре Хетафе нашел свой шанс – защитник хозяев Хуан Иглесиас сориентировался в штрафной площадке и замкнул сброс после навеса с фланга. Сравняв счет, Хетафе вернулся к своей любимой игре в борьбу – и моменты исчезли.

Итог – действительно боевая ничья 1:1, которая сохраняет для Хетафе место в зоне еврокубков. Леванте остается над зоной вылета.

Жирона расписала ничью с Эспаньолом – Мичел остается без побед, Ванат упустил голевой момент и едва не привез