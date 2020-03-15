Хетафе выкупит таланта Барселоны, за которым охотились европейские гранды

Похоже, Марк Кукурелья останется защищать цвета Хетафе.

Хетафе активирует опцию выкупа защитника Барселоны Марка Кукурельи, сообщает Marca.

Барселона согласовала личный контракт с Мартинесом, – СМИ

21-летний испанец обойдется "синим" в 6 млн евро и Барса сможет получить 40% от последующей перепродажи игрока. В услугах Марка также были заинтересованы Наполи и Тоттенхэм.

Напомним, летом защитник присоединился к Хетафе на правах аренды. В нынешнем сезоне Примеры Кукурелья провел 26 матчей, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер