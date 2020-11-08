В рамках 9-го тура испанской Примеры Вильярреал на выезде переиграл Хетафе. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 9-й тур

Хетафе – Вильярреал – 1:3

Голы: Арамбарри, 16 – Алькасер, 11, Тригерос, 17, Морено, 62

Реал Сосьедад – Гранада – начало в 17:15

Вальядолид – Атлетик – начало в 19:30

Леванте – Алавес – начало в 19:30

Воскресную игровую программу испанской Примеры начинал поединок Хетафе – Вильярреал. Гости открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Алькасера. На 16-й Арамбарри дальним ударом под перекладину сравнял. Только минута понадобилась "желтой субмарине" чтобы снова выйти вперед – на этот раз отличился Тригерос.

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Во втором тайме Алькасер в штрафной отдал передачу под удар Морено, который с убийственного расстояния прошил голкипера и закрепил преимущество. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вильярреала – 1:3.

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