Эльче подходил к домашней встрече с Хетафе в ужасном турнирном положении. Команда из Аликанте оставалась единственным представителем Ла Лиги, у которого ещё не было побед в сезоне, заслуженно держась на дне таблицы. Впрочем, у мадридцев ситуация была не намного лучше – имея за плечами пять подряд матчей без побед, они шли на восемнадцатой строчке.

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В таких условиях ничья никого не устраивала. Тем не менее, в первом тайме команды провели всего по 4 удара, не создав ничего интересного, да и за весь поединок команды не наиграли даже на один ожидаемый гол. Впрочем, через 10 минут после перерыва Хетафе удалось открыть счёт усилиями Унала.

Эльче пытался отыграться. В этом им попытался помочь латераль мадридцев Амави, который умудрился получить две желтые карточки за семь минут. Гости остались в меньшинстве, а на 87-й минуте еще и привезли пенальти в собственные ворота – впрочем, выстрел Бойе с "отметки" парировал Сория. В конце концов, Хетафе удержал минимальную победу.

Благодаря этому успеху подопечные Кике Санчес Флореса набрали 13 очков, поднявшись сразу на тринадцатую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Эльче с 4 зачетными баллами лежит на дне.

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