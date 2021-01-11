В рамках 18-го тура испанской Примеры Эльче в родных стенах уступил Хетафе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 18-й тур

Эльче – Хетафе – 1:3

Голы: Гути, 4 – Кукурелья, 39, Мата, 69, Анхель, 86 (пен)

Удаление: Марконе, 52 (Эльче) (вторая желтая)

Уэска – Бетис – начало в 22:00

Игровой вечер в испанской Примере открывал поединок Эльче – Хетафе. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 4-й минуте Гути замкнул блестящий навес Баррагана в штрафную. Под занавес тайма счет сравнял Кукурелья.

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После перерыва Эльче остался в меньшинстве – вторую желтую за грубый фол получил Марконе. Численное преимущество гости реализовали на 69-й – отличился Мата. В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Его без особых проблем реализовал Анхель. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Хетафе.

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