Подопечные Унаи Эмери не смогли одержать победу в матче с аутсайдером. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Откровенный неудачник Ла Лиги – Хетафе, стартовавший с двух поражений, на собственном поле принимал одного из лидеров – Вильярреал. Гости довольно долго раскачивались и первый реальный голевой момент создали лишь в конце тайма – Морено целился в девятку, но Сориа в прыжке отвел угрозу.

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После перерыва "желтая субмарина" добавила, однако превратить свое преимущество в голы не удавалось. Эмери отреагировал тройной заменой. У Педрасы был шанс забить с района одиннадцатиметровой отметки: в прыжке он переправил мяч в левый угол ворот, но Сория не подвел. За 15 минут до завершения матча Арамбари неплохо закручивал со штрафного – мимо правой стойки ворот Вильяреала.

Уже в добавленное время разыгралась настоящая драма: Арамбари сыграл рукой в ​​своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота Хетафе. Однако под давлением хозяев он пошел смотреть VAR и отменил свое решение (мяч попал не в руку, а в лицо).

Как следствие, Хетафе взял первое очко в сезоне, а Вильяррел упустил шанс стать первым в турнирной таблице.

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