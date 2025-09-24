В рамках 6-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 6-й тур

Алавес – Хетафе – 1:1

Голы: Арамбари, 63 – Гевара, 71

Атлетико – Райо Вальекано – начало в 22:30

Реал Сосьедад – Мальорка – начало в 22:30

Алавес в родных стенах принимал Хетафе. Гости работали в фирменном стиле, больше мешая сопернику, чем думая о собственном футболе. Что и говорить – подопечные Пепе Бордаласа провели всего 6 ударов, 4 из которых были заблокированы. Суммарная острота действий мадридцев составила мизерные 0,18 ожидаемых голов, а в штрафной команда совершила всего 9 касаний к мячу.

Впрочем, такой футбол не помешал открыть счет на 63-й минуте. Милья нанес дальний удар, а мяч в штрафной удачно срикошетил на ногу Арамбари. Так Хетафе забил свой единственный гол, даже не создав острых моментов.

Алавес был значительно активнее и острее. Баски нанесли 10 ударов на 0,58 xG, 15 раз цеплялись за мяч в штрафной и до 60-й минуты должны были забивать дважды. Помешали сейвы Сории – и если с выстрелом Диаса он должен был справиться, то спасение в моменте с Реббахом выглядело удивительно.

Впрочем, хозяева сумели отыграться после углового и скидки от Тони Мартинеса на дальнюю штангу. Гевара сыграл на замыкании, установив окончательный счет. 1:1 в Витория-Гастейс! Этот результат позволил Хетафе подняться в топ-6 Ла Лиги.

