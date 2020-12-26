Хетафе имеет достаточно амбициозные планы по усилению состава – клуб из Мадрида нацелился на игроков Реала и Барселоны.

Мадридцы планируют арендовать Такефусу Кубо и Карлоса Аленью из Реала и Барселоны соответственно в зимнее трансферное окно.

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По информации AS, оба клуба согласились на трансфер, однако последнее слово остается за игроками. Отметим, что Кубо находится в аренде в Вильярреале, однако провел лишь 687 минут на поле, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

Аленья же текущий сезон проводит в составе Барселоны и принял участие в 5 матчах, в которых не отмечался результативными действиями.

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