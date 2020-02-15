"Хетафе совершил 29 фолов, но у Барселоны на одну желтую больше": Сетьен уничтожил судью

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу над Хетафе (2: 1).

"Мы ожидали, что игра будет тяжелой, ведь Хетафе имел четыре победы до этого. Матч мог сложиться по-другому, и я думаю, что в первом тайме мы все могли решить. Но я очень счастлив, потому что победить было не так просто.

Барселона – Хетафе – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас есть игроки высокого уровня, которые решают вопросы в непростых матчах, это нормально. Это именно то, чего мы хотим. Они подключаются и решают моменты. Работа рефери? Они совершили 29 фолов, но у нас на одну желтую больше", – цитирует Сетьена AS.

Победа позволила Барселоне догнать Реал на вершине таблицы, однако у мадридцев еще есть игра в запасе.

Барселона в тяжелой дуэли одолела Хетафе и догнала Реал