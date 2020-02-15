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"Хетафе совершил 29 фолов, но у Барселоны на одну желтую больше": Сетьен уничтожил судью

21:32 45 Читати українською
"Хетафе совершил 29 фолов, но у Барселоны на одну желтую больше": Сетьен уничтожил судью
Кике Сетьен / AFP

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу над Хетафе (2: 1).

34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
66’ Анхель

"Мы ожидали, что игра будет тяжелой, ведь Хетафе имел четыре победы до этого. Матч мог сложиться по-другому, и я думаю, что в первом тайме мы все могли решить. Но я очень счастлив, потому что победить было не так просто.

Барселона – Хетафе – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас есть игроки высокого уровня, которые решают вопросы в непростых матчах, это нормально. Это именно то, чего мы хотим. Они подключаются и решают моменты. Работа рефери? Они совершили 29 фолов, но у нас на одну желтую больше", – цитирует Сетьена AS.

Победа позволила Барселоне догнать Реал на вершине таблицы, однако у мадридцев еще есть игра в запасе.

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