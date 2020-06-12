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Хетафе сенсационно уступил Гранаде, потеряв ничью в конце матча: 28-й тур Ла Лиги, пятница

22:30 8 Читати українською
Хетафе сенсационно уступил Гранаде, потеряв ничью в конце матча: 28-й тур Ла Лиги, пятница
Гранада – Хетафе – 2:1 / Твиттер ФК Гранада

В пятницу 28-й тур Ла Лиги продолжили два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 28-й тур

Гранада – Хетафе – 2:1

Голы: Даконам, 70 (аг), Фернандес, 79 – Тимор, 20

Валенсия – Леванте – начало матча в 23:00

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Хетафе в случае выигрыша мог вплотную приблизиться к третьему месту в турнирной таблице, на которой после вчерашней победы над Бетисом разместилась Севилья. Подопечные Хосе Бордаласа сразу бросились на ворота Давида Сориа и уже на 20-й минуте добились успеха. Руй Сильва отразил удар в упор, однако первым на подборе был Марк Кукурелья, который уже в падении отдал четкий пас прямо на ход Давиду Тимору. 30-летнему полузащитнику удался удар и мяч после его выстрела слету влетел в сетку ворот.

Длинная пауза без футбола вызвала у игроков игровой голод и привела к бескомпромиссной игре, которая сопровождалась большым количеством столкновений в борьбе за мяч и, как следствие, желтых карточек.

Хетафе продолжал давить на ворота соперника и... пропустил курьезный гол. После подачи со штрафного Сориа пытался перевести круглого на угловой и задел мяч кончиками пальцев. Этого, однако, не хватило, Джене Даконам помчался выносить кожаного и... затолкал его в ворота. Не успев прийти в себя гости пропустили второй раз: Карлос Фернандес удачно сыграл на добивании и вывел Гранаду вперед. Этот мяч оказался последним в матче и не позволил Хетафе подняться на четвертую строчку.

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