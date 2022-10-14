Райо Вальекано и Хетафе в рамках матча-открытия 9-го тура Ла Лиги голов не забивали (0:0). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Программу 9-го тура Ла Лиги открывал между командами из пригорода Мадрида – Райо Вальекано принимал Хетафе. Оба коллектива шли во второй половине таблицы, однако хуже ситуация была у гостей. Они потерпели два поражения подряд и держались всего в одном очке от зоны вылета, поэтому сегодня ничья их не устраивала.

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Впрочем, для победы подопечные Кике Санчес Флореса сделали мало. Они провели всего 6 ударов, а суммарная их острота потянула лишь на 0,39 ожидаемых голов. Райо доминировал в обоих таймах, владея мячом 64% игрового времени и нанеся 14 выстрелов.

Тем не менее, хозяевам никак не удалось продавить крепкий оборонительный блок Хетафе. Две трети ударов прошли с дальней дистанции, причём большая часть летела где-то метров с 30-35-ти. Некоторые из них были острыми, но общая острота составляла 0,46 xG. Ещё 0,79 xG команда Андони Ираолы выбила с пенальти, который удалось заработать в начале второго тайма, однако Трехо с "точки" не смог переиграть голкипера.

Этот эпизод стал единственным в матче, который статистические порталы записали в явные голевые моменты. Ничего более интересного футболисты не создали. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Райо Вальекано набрал 11 очков и остался на десятой позиции, а Хетафе с 8 зачётными баллами поднялся на четырнадцатую позицию – хотя вряд ли он там продержится до понедельника.

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