В рамках воскресной программы 21-го тура Ла Лиги Алавес и Хетафе не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 21-й тур

Хетафе – Алавес – 0:0

Кадис – Атлетико – начало в 17:15

Гранада – Сельта – начало в 19:30

Хетафе в родных стенах принимал Алавес. Первая половина встречи была очень скучной – ни одного опасного момента. Команды в основном перепасовывались в центре поля и никак не заостряли игру. Свисток на перерыв зафиксировал нулевой счет.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Уже под занавес тайма оба тренера бросили в бой свежие силы, однако на ход поединка это не повлияло. В итоге – безголевая ничья.

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