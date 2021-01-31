Хетафе расписал мировую с Алавесом
В рамках воскресной программы 21-го тура Ла Лиги Алавес и Хетафе не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2020/21, 21-й тур
Хетафе – Алавес – 0:0
Кадис – Атлетико – начало в 17:15
Гранада – Сельта – начало в 19:30
Хетафе в родных стенах принимал Алавес. Первая половина встречи была очень скучной – ни одного опасного момента. Команды в основном перепасовывались в центре поля и никак не заостряли игру. Свисток на перерыв зафиксировал нулевой счет.
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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Уже под занавес тайма оба тренера бросили в бой свежие силы, однако на ход поединка это не повлияло. В итоге – безголевая ничья.