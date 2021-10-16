В субботу в 9-м туре чемпионата Испании состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 9-й тур

Леванте – Хетафе – 0:0

Реал Сосьедад – Мальорка – начало матча в 22:00

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Откровенные аутсайдеры Примеры – Леванте и Хетафе – открывали 9-й тур чемпионата Испании. Украшением довольно скучного первого тайма мог стать гол-красавец от Роберто Сольдадо. Форвард гостей откликнулся на прострельную передачу, но Давид Сориа вовремя среагировал на удар. После перерыва команды продолжили вязкую борьбу практически без ударов, что в конце концов, привело к безголевой ничьей.

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