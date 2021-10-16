Хетафе расписал безголевую ничью с Леванте и остался на последней строчке Ла Лиги
21:33 - Читати українською
В субботу в 9-м туре чемпионата Испании состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 9-й тур
Леванте – Хетафе – 0:0
Реал Сосьедад – Мальорка – начало матча в 22:00
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Откровенные аутсайдеры Примеры – Леванте и Хетафе – открывали 9-й тур чемпионата Испании. Украшением довольно скучного первого тайма мог стать гол-красавец от Роберто Сольдадо. Форвард гостей откликнулся на прострельную передачу, но Давид Сориа вовремя среагировал на удар. После перерыва команды продолжили вязкую борьбу практически без ударов, что в конце концов, привело к безголевой ничьей.
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