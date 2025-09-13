Хетафе – Овьедо – 2:0

Голы: Мартин, 45+4, Майораль, 45+9

Удаление: Виньяс, 80 (Овьедо)

Атлетик – Алавес – 19:30

Атлетико – Вильярреал – 22:00

Хетафе и Овьедо ранее не встречались на Колисеум Альфонсо Перес в Ла Лиге. Последний раз астурийцы играли на этой арене в 2016-м, когда команда из пригорода Мадрида выступала в Сегунде. Хетафе прекрасно начал сезон, обыграв Севилью и Сельту в гостях. А затем случилась катастрофа на Месталье (0:3). Однако, в последний день трансферного окна Бордалас потерял гораздо больше, чем зачетные очки. Кристантус Уче перешел в Кристал Пэлас за 20 млн евро, поэтому атакующий потенциал "асулонес" сильно снизился. Овьедо же надеялся развить успех после первой за 24 года победы в Примере над кризисным Сосьедадом.

Старт игры запомнился большим количеством борьбы, а также ужасным столкновением Диего Рико и Начо Видаля. Последний в итоге покинул поле на носилках. Вскоре произошла еще одна задержка из-за проблем на гостевом секторе. Болельщику Овьедо стало плохо. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но мастер стандартов Луис Милья уже в компенсированное время ассистировал Марио Мартину и Борхе Майоралю – 2:0. Овьедо как будто и не возвращался из раздевалки, проведя невыразительный второй тайм. Более того, гости завершали в меньшинстве после удаления Виньяса за агрессию против Марина. Уругвайский форвард получил желтую и прямую красную всего за 2 (!) минуты.

Благодаря уверенной победе Хетафе временно догнал лидеров – Реал и Атлетик (у всех – по 9 очков). Овьедо находится на 15-м месте (3 пункта).