Команда из пригорода Мадрида потерпела поражения в каждом из семи стартовых туров чемпионата Испании сезона 2021/22.

Хетафе проиграл Бетису (0:2) в 7-м туре Примеры и повторил печальное достижение еще трех команд, сообщает Opta Sports.

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Команда Мичела стартовала из семи поражений подряд. С разницей мячей 2:12 Хетафе идет последним в турнирной таблице. Последний раз столь неудачный старт случился 25 лет. Тогда семь поражений на старте чемпионата потерпела Эстремадура. В 1952 году это анти-достижение "покорилось" Сарагосе, а в 1929-м – Расингу.

Напомним, что в прошлом сезоне Хетафе набрал 38 очков и финишировал на 15-й строчке.

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