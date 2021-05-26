Бордалас покинул Хетафе и станет следующим тренером Валенсии, сообщил президент "синих" Анхель Торрес на прощальной пресс-конференции.

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"Это особенный день для меня. Пять лет назад начал работу над интересным проектом. Я покидаю невероятное количество профессионалов. Я благодарю президента, правлению, всем работникам клуба. Все они выполняют работу, без них трудно было бы достичь того, чего достиг я", – приводит слова Бордаласа официальный сайт Хетафе. "Для меня гордость, что наш тренер возглавит такой дружественный клуб, как Валенсия", – в свою очередь отметил президент Хетафе.

Валенсия в своем твиттере отметила, что Бордалас возглавит "летучих мышей" и будет представлен в статусе нового тренера клуба в ближайшие часы.

Отметим, что Бордалас за время своей работы в Хетафе вывел клуб в Ла Лигу, а затем и в Лигу Европы. В текущем сезоне мадридцы заняли 15 место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Валенсия с 43 пунктами расположилась на 2 ступени выше.

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Entrenador con más partidos en la historia del Club (212)



83 victorias



1 Ascenso a Primera División



1 Clasificación para @EuropaLeague



¡Gracias por todo míster! pic.twitter.com/8BfONRdBA4 — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 26, 2021