Хетафе переиграл Мальорку в поединке с шестью голами: 5-й тур Примеры, матчи воскресенья

В первом матче воскресенья 5-го тура Примеры Хетафе одолел Мальорку.

Примера, 5-й тур

Хетафе – Мальорка – 4:2

Голы: И. Баба, 7 (аг), Молина (п), Ньом, 63, Анхель, 84 – Будимир, 70, 77

Эспаньйол – Реал Сосьедад – начало матча в 15:00

Валенсия – Леганес – начало матча в 17:00

Атлетик – Алавес – начало матча в 19:30

Севилья – Реал Мадрид – начало матча в 22:00

Хетафе на своем поле смогло оформить комфортное преимущество уже в первом тайме. На 7-й минуте в этом хозяевам помог соперник – Мохамед Баба вместо того, чтобы выбить мяч после подачи с углового, направил его в собственные ворота. На 33-й минуте снова невнимательная игра при стандарте у гостей привела к назначению пенальти, который с легкостью реализовал Молина. Во второй половине Ньом довел счет до разгромного, расстреляв ворота с близкого расстояния. Игроки Мальорки не опустили рук, и за 15 минут отыграли два мяча усилиями Будимира, который сначала переправил мяч в угол ворот после подачи от Кубо, а затем, воспользовавшись ошибкой защитников, забил классный гол пяткой! 3:2. И все же хозяева сумели дожать соперника в конце. Анхель вышел один на один с голкипером и переиграл его, попав точно в угол ворот. В итоге заслуженная победа Хетафе в зрелищном поединке – 4:2.

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