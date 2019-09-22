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Хетафе переиграл Мальорку в поединке с шестью голами: 5-й тур Примеры, матчи воскресенья

15:07 8 Читати українською
Хетафе переиграл Мальорку в поединке с шестью голами: 5-й тур Примеры, матчи воскресенья
Хетафе – Мальорка – 4:2 / фото твиттер ФК Хетафе

В первом матче воскресенья 5-го тура Примеры Хетафе одолел Мальорку.

7’ Идрису Мохамед Баба
33’ Хорхе Молина
63’ Алан Ньйон
84’ Анхель
 
Анте Будимир 70’
Анте Будимир 77’
7’ Идрису Мохамед Баба
33’ Хорхе Молина
63’ Алан Ньйон
70’ Анте Будимир
77’ Анте Будимир
84’ Анхель

Примера, 5-й тур

Хетафе – Мальорка – 4:2

Голы: И. Баба, 7 (аг), Молина (п), Ньом, 63, Анхель, 84 – Будимир, 70, 77

Эспаньйол – Реал Сосьедад – начало матча в 15:00

Валенсия – Леганес – начало матча в 17:00

Атлетик – Алавес – начало матча в 19:30

Севилья – Реал Мадрид – начало матча в 22:00

Хетафе на своем поле смогло оформить комфортное преимущество уже в первом тайме. На 7-й минуте в этом хозяевам помог соперник – Мохамед Баба вместо того, чтобы выбить мяч после подачи с углового, направил его в собственные ворота. На 33-й минуте снова невнимательная игра при стандарте у гостей привела к назначению пенальти, который с легкостью реализовал Молина. Во второй половине Ньом довел счет до разгромного, расстреляв ворота с близкого расстояния. Игроки Мальорки не опустили рук, и за 15 минут отыграли два мяча усилиями Будимира, который сначала переправил мяч в угол ворот после подачи от Кубо, а затем, воспользовавшись ошибкой защитников, забил классный гол пяткой! 3:2. И все же хозяева сумели дожать соперника в конце. Анхель вышел один на один с голкипером и переиграл его, попав точно в угол ворот. В итоге заслуженная победа Хетафе в зрелищном поединке – 4:2.

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Хетафе Хетафе Мальорка Мальорка Испания Хетафе - Мальорка
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